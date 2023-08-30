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Швейцарія приєдналася до Реєстру збитків через агресію РФ проти України

Середа 30 серпня 2023 14:51
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Швейцарія приєдналася до Реєстру збитків через агресію РФ проти України Фото: Швейцарія приєдналася до Реєстру збитків через агресію РФ проти України (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Швейцарія приєдналася до Реєстру збитків України, що завдані російською агресією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на швейцарський уряд.

В уряді зазначили, що приєднання Швейцарії до Реєстру збитків підкреслює підтримку країною людей, які постраждали від війни, та процесу політичного відновлення України, який Швейцарія широко ініціювала разом з українським урядом на Конференції з відновлення України 2022 року в Лугано.

Додамо, що Рада Європи має скоро затвердити членство Швейцарії в Реєстрі збитків.

Реєстр збитків

Реєстр збитків створили на саміті Ради Європи 17 травня.

Наразі до Реєстру збитків приєдналися 37 членів Ради Європи, а також Канада, США, Японія та ЄС.

Реєстр документуватиме та обґрунтовуватиме докази та інформацію про шкоду, збитки або травми, завдані Україні та всім фізичним і юридичним особам внаслідок агресії РФ.

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Швейцарія Війна Росії проти України
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