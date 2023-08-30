Швейцарія приєдналася до Реєстру збитків через агресію РФ проти України
Швейцарія приєдналася до Реєстру збитків України, що завдані російською агресією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на швейцарський уряд.
В уряді зазначили, що приєднання Швейцарії до Реєстру збитків підкреслює підтримку країною людей, які постраждали від війни, та процесу політичного відновлення України, який Швейцарія широко ініціювала разом з українським урядом на Конференції з відновлення України 2022 року в Лугано.
Додамо, що Рада Європи має скоро затвердити членство Швейцарії в Реєстрі збитків.
Реєстр збитків
Реєстр збитків створили на саміті Ради Європи 17 травня.
Наразі до Реєстру збитків приєдналися 37 членів Ради Європи, а також Канада, США, Японія та ЄС.
Реєстр документуватиме та обґрунтовуватиме докази та інформацію про шкоду, збитки або травми, завдані Україні та всім фізичним і юридичним особам внаслідок агресії РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.