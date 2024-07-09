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Швейцарія приєдналася до 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Швейцарія приєдналася до 14-го пакету європейських санкцій проти Росії у відповідь на триваючу військову агресію Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Швейцарії.

24 червня ЄС ухвалив нові заходи проти Росії в рамках чотирнадцятого пакета санкцій. Зі свого боку, Швейцарія запроваджує санкції в межах своєї юрисдикції щодо ще 69 фізичних і 86 юридичних осіб.

Нові санкції спрямовані проти підприємців, пропагандистів, представників збройних сил і судової системи, осіб, відповідальних за депортацію українських дітей, і співробітників ФСБ.

До числа організацій, які знову потрапили під санкції, входять, зокрема, компанії, що працюють у російському оборонному секторі, а також компанії фінансового і торгового секторів, які беруть активну участь в обході санкцій.

Загалом до санкційних списків потрапили понад 2200 фізичних і юридичних осіб. 

Санкції проти Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росія зазнала вже 14 пакетів санкцій з боку Європейського Союзу за розпочату нею війну в Україні.

Наприкінці червня було прийнято черговий пакет санкцій, який зачепив російських пропагандистів, акторів, співаків, матір голови Чечні Рамзана Кадирова, а також співробітників російських спецслужб ФСБ.

Детальніше про те, хто опинився у списку санкцій ЄС - у матеріалі РБК-Україна.

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