Швейцарія приєдналася до 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Швейцарія приєдналася до 14-го пакету європейських санкцій проти Росії у відповідь на триваючу військову агресію Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Швейцарії.
24 червня ЄС ухвалив нові заходи проти Росії в рамках чотирнадцятого пакета санкцій. Зі свого боку, Швейцарія запроваджує санкції в межах своєї юрисдикції щодо ще 69 фізичних і 86 юридичних осіб.
Нові санкції спрямовані проти підприємців, пропагандистів, представників збройних сил і судової системи, осіб, відповідальних за депортацію українських дітей, і співробітників ФСБ.
До числа організацій, які знову потрапили під санкції, входять, зокрема, компанії, що працюють у російському оборонному секторі, а також компанії фінансового і торгового секторів, які беруть активну участь в обході санкцій.
Загалом до санкційних списків потрапили понад 2200 фізичних і юридичних осіб.
З початку повномасштабного вторгнення Росія зазнала вже 14 пакетів санкцій з боку Європейського Союзу за розпочату нею війну в Україні.
Наприкінці червня було прийнято черговий пакет санкцій, який зачепив російських пропагандистів, акторів, співаків, матір голови Чечні Рамзана Кадирова, а також співробітників російських спецслужб ФСБ.
Детальніше про те, хто опинився у списку санкцій ЄС - у матеріалі РБК-Україна.
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