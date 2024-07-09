Швейцария присоединилась к 14-му пакету санкций ЕС против России

24 июня ЕС принял новые меры против России в рамках четырнадцатого пакета санкций. В свою очередь, Швейцария вводит санкции в рамках своей юрисдикции в отношении еще 69 физических и 86 юридических лиц.

Новые санкции направлены против предпринимателей, пропагандистов, представителей вооруженных сил и судебной системы, лиц, ответственных за депортацию украинских детей, и сотрудников ФСБ.

В число вновь попавших под санкции организаций входят, в частности, компании, работающие в российском оборонном секторе, а также компании финансового и торгового секторов, которые активно участвуют в обходе санкций.

В общей сложности в санкционные списки попали более 2200 физических и юридических лиц.