Швейцария присоединилась к 14-му пакету санкций ЕС против России

Швейцария присоединилась к 14-му пакету европейских санкций против России в ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швейцарии.
24 июня ЕС принял новые меры против России в рамках четырнадцатого пакета санкций. В свою очередь, Швейцария вводит санкции в рамках своей юрисдикции в отношении еще 69 физических и 86 юридических лиц.
Новые санкции направлены против предпринимателей, пропагандистов, представителей вооруженных сил и судебной системы, лиц, ответственных за депортацию украинских детей, и сотрудников ФСБ.
В число вновь попавших под санкции организаций входят, в частности, компании, работающие в российском оборонном секторе, а также компании финансового и торгового секторов, которые активно участвуют в обходе санкций.
В общей сложности в санкционные списки попали более 2200 физических и юридических лиц.
С начала полномасштабного вторжения Россия подверглась уже 14 пакетам санкций со стороны Европейского Союза за начатую ею войну в Украине.
В конце июня был принят очередной пакет санкций, который задел российских пропагандистов, актеров, певцов, мать главы Чечни Рамзана Кадырова, а также сотрудников российских спецслужб ФСБ.
Детальнее о том, кто оказался в санкционном списке ЕС - в материале РБК-Украина.
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