UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Швейцария может предоставлять консульскую поддержку украинцам в РФ, - президент

Фото: Игнацио Кассис, президент Швейцарии (twitter.com/ignaziocassis)
Автор: Иван Носальский

Украина попросила Швейцарию о консульской поддержке украинцев, которые находятся на территории России. Это возможно при согласии Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Швейцарии Игнацио Кассиса в интервью La Liberte.

"Швейцария предложила свои любезности как Украине, так и России. Сейчас Украина просит нас о поддержке, в частности консульской, своих граждан в России. Мы ведем обсуждение с Россией, поскольку необходимо, чтобы свое согласие дали три стороны", - заявил Кассис.

По словам главы Швейцарии, подобную помощь его страна оказывает США и Ирану.

Стоит заметить, что Швейцарское консульство также представляет интересы граждан Грузии в России, поскольку грузинские власти разорвали дипломатические отношения с Кремлем.

Напомним, Украина разорвала дипломатические отношения с РФ 24 февраля, в день вторжения российский войск на территорию украинского государства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияШвейцарияВойна России против Украины