Швейцарія може надавати консульську підтримку українцям у РФ, - президент

"Швейцарія запропонувала свої люб'язності як Україні, так і Росії. Наразі Україна просить нас про підтримку, зокрема консульську, своїх громадян у Росії. Зараз ми ведемо обговорення з Росією, оскільки необхідно, щоб свою згоду дали три сторони", - заявив Кассіс.

За словами глави Швейцарії, подібну допомогу його країна надає США та Ірану.

Варто зауважити, що Швейцарське консульство також представляє інтереси громадян Грузії в Росії, оскільки грузинська влада розірвала дипломатичні відносини з Кремлем.