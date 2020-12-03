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Швейцария предоставит Украине 1,6 млн долларов на производство бюджетных аппаратов ИВЛ

Автор: Александр Белоус

Разработанные Швейцарским федеральным технологическим институтом аппараты будут производить в Хмельницком

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и посол Швейцарии в Украине Клод Вильд подписали Меморандум о взаимопонимании. Меморандум касается украинско-швейцарского проекта "Создание бюджетного аппарата искусственной вентиляции легких в ответ на вызовы COVID-19" - Фаза І".

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Об этом сообщает служба вице-премьер-миистра.

Как отмечается в сообщении, это решение позволит привлечь грант в размере до 1,5 млн швейцарских франков (более 1,6 млн долларов) для строительства производственной линии по выпуску аппаратов вентиляции легких в Хмельницком. Аппараты были разработаны Швейцарским федеральным технологическим институтом в г. Цюрих.

Производство развернется на базе госпредприятия "Новатор", которое входит в состав ГК "Укроборонпром" и является сертифицированным производителем медицинского оборудования в Украине.

"Открытие на Хмельнитчине производственной линии по изготовлению аппаратов искусственной вентиляции легких позволит обеспечить государственные медицинские учреждения доступным оборудованием и гарантировать помощь тяжелобольным пациентам с коронавирусом", - отметила Стефанишина.

Напомним, 2 декабря Кабинет министров одобрил Меморандум о взаимопонимании с правительством Швейцарии. Меморандум касается украинско-швейцарского проекта "Создание бюджетного аппарата искусственной вентиляции легких в ответ на вызовы COVID-19" - Фаза I".

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров освободил импортные вакцины против коронавируса от налогов.

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