Швейцарія надасть Україні 1,6 млн доларів на виробництво бюджетних апаратів ШВЛ

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та посол Швейцарії в Україні Клод Вільд підписали Меморандум про взаєморозуміння. Меморандум стосується українсько-швейцарського проекту "Створення бюджетного апарату штучної вентиляції легень у відповідь на виклики COVID-19" - Фаза І".

Про це повідомляє служба віце-прем'єр-міністра.

Як зазначається в повідомленні, це рішення дозволить залучити грант у розмірі до 1,5 млн швейцарських франків (понад 1,6 млн доларів) для будівництва виробничої лінії з випуску апаратів вентиляції легень у Хмельницькому. Апарати були розроблені Швейцарським федеральним технологічним інститутом у м. Цюріх.

Виробництво розгорнеться на базі держпідприємства "Новатор", яке входить до складу ДК "Укроборонпром" і є сертифікованим виробником медичного обладнання в Україні.

"Відкриття на Хмельниччині виробничої лінії з виготовлення апаратів штучної вентиляції легень дозволить забезпечити державні медичні заклади доступним обладнанням та гарантувати допомогу тяжкохворим пацієнтам на коронавірус", - зазначила Стефанішина.

Нагадаємо, 2 грудня Кабінет міністрів схвалив Меморандум про взаєморозуміння з урядом Швейцарії. Меморандум стосується українсько-швейцарського проекту "Створення бюджетного апарату штучної вентиляції легень у відповідь на виклики COVID-19" - Фаза І".

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів звільнив імпортні вакцини проти коронавірусу від податків.