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Украина вместе со Швейцарией создаст бюджетный ИВЛ

Киев, Среда 02 декабря 2020 15:07
Украина вместе со Швейцарией создаст бюджетный ИВЛ
Фото: больница (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Для создания бюджетного аппарата понадобится участие специалистов из Швейцарии

Кабинет министров одобрил Меморандум о взаимопонимании с правительством Швейцарии. Меморандум касается украинско-швейцарского проекта "Создание бюджетного аппарата искусственной вентиляции легких в ответ на вызовы COVID-19" - Фаза I".

Распоряжение принято на заседании правительства 2 декабря.

Документом поручено вице-премер-министрe по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольге Стефанишиной подписать указанный меморандум.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, распоряжение "создаст правовые основания для дальнейшего подписания соответствующего Меморандума и обеспечения его практической реализации".

Проект распоряжения согласован без замечаний Минфином, Минэкономики, Минюстом, Минстратегпромом, Минздравом, МИД. Принятие распоряжения не потребует расходов из государственного или местных бюджетов Украины.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров освободил импортные вакцины против коронавируса от налогов.

Напомним, во Львовской области в городе Жовква из-за отсутствия электричества умерли два пациента, которые находились в реанимационном отделении на аппаратах искусственной вентиляции легких. По данному факту полиция открыла уголовное дело.

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