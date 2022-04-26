Швейцария подтвердила вето на боеприпасы для немецких Gepard, предназначенных Украине

Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) подтвердил наложение вето на немецкий реэкспорт для самоходных зенитных установок Gepard. Дело в том, что эти боеприпасы изготавливаются в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Guardian .

В швейцарском ведомстве заявили, что получили от Германии два запроса на передачу Украине боеприпасов, которые она ранее получала от Швейцарии. Однако оба запроса были отклонены.

"Ответили отрицательно со ссылкой на нейтралитет Швейцарии и обязательные критерии отклонения швейцарского законодательства о военных материалах", - сказали в SECO.