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Швейцария подтвердила вето на боеприпасы для немецких Gepard, предназначенных Украине

Новина українською →
Швейцария, Вторник 26 апреля 2022 21:03
Швейцария подтвердила вето на боеприпасы для немецких Gepard, предназначенных Украине Фото: Швейцария наложила вето на боеприпасы для немецких Gepard (flickr.com/[email protected])
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) подтвердил наложение вето на немецкий реэкспорт для самоходных зенитных установок Gepard. Дело в том, что эти боеприпасы изготавливаются в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Guardian.

В швейцарском ведомстве заявили, что получили от Германии два запроса на передачу Украине боеприпасов, которые она ранее получала от Швейцарии. Однако оба запроса были отклонены.

"Ответили отрицательно со ссылкой на нейтралитет Швейцарии и обязательные критерии отклонения швейцарского законодательства о военных материалах", - сказали в SECO.

Отметим, Швейцария поддержала европейские санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину. Однако в Швейцарии отмечали, что нейтралитет не позволяет предоставлять оружие для использования в зонах конфликта.

Напомним, сегодня стало известно, что Германия передаст Украине самоходные зенитные установки Gepard.

Однако позже немецкое издание Bild рассказало, что у Берлина проблемы с боеприпасами к Gepard из-за вето, которое наложила Швейцария. Подходящие боеприпасы могут быть у Иордании, Румынии, Бразилии и Катара.

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