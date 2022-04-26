Швейцарія підтвердила вето на боєприпаси для німецьких Gepard, призначених Україні

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) підтвердив накладення вето на німецький реекспорт Україні боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard. Річ у тім, що ці боєприпаси виготовляються у Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Guardian .

У швейцарському відомстві заявили, що отримали від Німеччини два запити на передачу Україні боєприпасів, які вона раніше отримувала від Швейцарії. Однак обидва запити були відхилені.

"Відповіли негативно з посиланням на нейтралітет Швейцарії та обов’язкові критерії відхилення швейцарського законодавства про військові матеріали", - сказали у SECO.