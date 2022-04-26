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Швейцарія підтвердила вето на боєприпаси для німецьких Gepard, призначених Україні

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Швейцарія, Вівторок 26 квітня 2022 21:03
Швейцарія підтвердила вето на боєприпаси для німецьких Gepard, призначених Україні Фото: Швейцарія наклала вето на боєприпаси для німецьких Gepard (flickr.com/[email protected])
Автор: Дмитро Левицький

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) підтвердив накладення вето на німецький реекспорт Україні боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard. Річ у тім, що ці боєприпаси виготовляються у Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Guardian.

У швейцарському відомстві заявили, що отримали від Німеччини два запити на передачу Україні боєприпасів, які вона раніше отримувала від Швейцарії. Однак обидва запити були відхилені.

"Відповіли негативно з посиланням на нейтралітет Швейцарії та обов’язкові критерії відхилення швейцарського законодавства про військові матеріали", - сказали у SECO.

Зазначимо, Швейцарія підтримала європейські санкції проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну. Однак у Швейцарії зазначали, що нейтралітет не дозволяє надавати зброю для використання в зонах конфлікту.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Німеччина передасть Україні самохідні зенітні установки Gepard.

Однак пізніше німецьке видання Bild розповіло, що у Берліна проблеми з боєприпасами до Gepard через вето, яке наклала Швейцарія. Підходящі боєприпаси можуть бути у Йорданії, Румунії, Бразилії та Катару.

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