Швейцария подала жалобу на США в ВТО в связи с пошлинами на сталь и алюминий

В швейцарском министерстве экономики считают пошлины необоснованными

Министерство экономики Швейцарии объявило о подаче жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введенными США пошлинами на ввоз стали и алюминия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства экономики страны.

Так, в швейцарском министерстве экономики заявили, что с точки зрения Швейцарии, дополнительные пошлины, которые, согласно США, были введены для защиты национальной безопасности, являются необоснованными.

Как отмечает агентство, Швейцария стала уже восьмым членом ВТО, который начал процесс против пошлин США в рамках этой организации.

Отметим, в марте администрация Трампа ввела пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий отношении Китая, России и Японии.

Напомним, ранее Канада обратилась к Мировой организации торговли (ВТО) из-за введения США пошлин на импорт алюминия и стали.

Также сообщалось, что представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз ответит на введение пошлин США на сталь и алюминий из Европы в рамках норм Всемирной торговой организации, в частности, он может ввести пошлины на американскую клюкву и виски бурбон.