Швейцарія подала скаргу до СОТ на США у зв'язку з митами на сталь і алюміній

У швейцарському міністерстві економіки вважають мита необґрунтованими

Міністерство економіки Швейцарії оголосив про подання скарги у Всесвітню організацію торгівлі (СОТ) у зв'язку з введеними США митами на ввезення сталі і алюмінію. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністерства економіки країни.

Так, у швейцарському міністерстві економіки заявили, що з точки зору Швейцарії, додаткові мита, які, згідно США, були введені для захисту національної безпеки, є необґрунтованими.

Як зазначає агентство, Швейцарія стала вже восьмим членом СОТ, який почав процес проти мит США в рамках цієї організації.

Відзначимо, в березні адміністрація Трампа ввела мито в розмірі 25% на сталь і 10% на алюміній щодо Китаю, Росії і Японії.

Нагадаємо, раніше Канада звернулася до Світової організації торгівлі (СОТ) через введення США мит на імпорт алюмінію і сталі.

Також повідомлялося, що представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Євросоюз відповість на введення мит США на сталь і алюміній з Європи в рамках норм Всесвітньої торгової організації, зокрема, він може ввести мита на американську журавлину і віскі бурбон.