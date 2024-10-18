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Швейцарія передасть Україні машини для розмінування

Фото: президент Швейцарії Віола Амхерд (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Швейцарія надасть Україні три машини для розмінування. Техніка буде вироблена в кантоні Швіц компанією Global Clearance Solutions.

Про це заявила президент Швейцарії Віола Амхерд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Swiss Info.

Фінансування на машини для розмінування надійде з федерального громадського бюджету. Ця компанія вже має досвід співпраці з ООН і кількома неурядовими організаціями, такими як Швейцарський фонд розмінування.

За очікуваннями Швейцарії, до 2025 року в Україні буде розгорнуто близько 100 таких машин. Загалом Швейцарія планує виділити на розмінування України 100 мільйонів франків (115 млн доларів) до 2027 року.

Розмінування в Україні

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії значні території України виявилися замінованими, але державні служби продовжують проводити роботи з їхнього розмінування.

Раніше Європейський Союз оголосив про запуск нової гуманітарної програми, спрямованої на розмінування в Україні, виділивши для цього 2 мільйони євро.

До того ж, Швейцарія та Україна провели конференцію з протимінної діяльності в (UMAC2024) 17 і 18 жовтня в Лозанні.

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