Швейцарія передасть Україні машини для розмінування

Швейцарія надасть Україні три машини для розмінування. Техніка буде вироблена в кантоні Швіц компанією Global Clearance Solutions.
Про це заявила президент Швейцарії Віола Амхерд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Swiss Info.
Фінансування на машини для розмінування надійде з федерального громадського бюджету. Ця компанія вже має досвід співпраці з ООН і кількома неурядовими організаціями, такими як Швейцарський фонд розмінування.
За очікуваннями Швейцарії, до 2025 року в Україні буде розгорнуто близько 100 таких машин. Загалом Швейцарія планує виділити на розмінування України 100 мільйонів франків (115 млн доларів) до 2027 року.
Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії значні території України виявилися замінованими, але державні служби продовжують проводити роботи з їхнього розмінування.
Раніше Європейський Союз оголосив про запуск нової гуманітарної програми, спрямованої на розмінування в Україні, виділивши для цього 2 мільйони євро.
До того ж, Швейцарія та Україна провели конференцію з протимінної діяльності в (UMAC2024) 17 і 18 жовтня в Лозанні.
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