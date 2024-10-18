Швейцария передаст Украине машины для разминирования

Швейцария предоставит Украине три машины для разминирования. Техника будет произведена в кантоне Швиц компанией Global Clearance Solutions.
Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амхерд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swiss Info.
Финансирование на машины для разминирования поступит из федерального общественного бюджета. Эта компания уже имеет опыт сотрудничества с ООН и несколькими неправительственными организациями, такими как Швейцарский фонд разминирования.
По ожиданиям Швейцарии, к 2025 году в Украине будет развернуто около 100 таких машин. В общей сложности Швейцария планирует выделить на разминирование Украины 100 миллионов франков (115 млн долларов) до 2027 года.
В результате полномасштабного вторжения России значительные территории Украины оказались заминированы, но государственные службы продолжают проводить работы по их разминированию.
Ранее Европейский Союз объявил о запуске новой гуманитарной программы, направленной на разминирование в Украине, выделив для этого 2 миллиона евро.
К тому же, Швейцария и Украина провели конференцию по противоминной деятельности (UMAC2024) 17 и 18 октября в Лозанне.
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