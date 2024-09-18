Швейцарія організовує конференцію з розмінування в Україні

Швейцарія проведе конференцію з протимінної діяльності в Україні (UMAC2024) 17 і 18 жовтня в Лозанні, спільно з українською стороною. Основна мета заходу - підкреслити важливість гуманітарного розмінування для відновлення України після війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Swissinfo.

Як заявило Міністерство закордонних справ Швейцарії (EDA), розмінування критично важливе для досягнення справедливого і міцного миру в Україні. На конференції будуть присутні представники іноземних урядів, міжнародних організацій, громадянського суспільства та партнери Швейцарії та України з гуманітарного розмінування.

Конференція UMAC2024 зосередиться на інтересах цивільного населення та розгляне, як інновації можуть підвищити ефективність і безпеку розмінування. Швейцарію на заході представлять президент Швейцарської Конфедерації 2024 року, очільниця Міноборони Віола Амхерд і міністр закордонних справ Іньяціо Кассіс.

За даними швейцарського уряду, приблизно чверть території України заражена мінами і боєприпасами, що не розірвалися. У 2023 році Федеральна рада Швейцарії затвердила чотирирічний план допомоги Україні в галузі гуманітарного розмінування на суму 100 млн швейцарських франків (118 млн доларів).

Крім того, Швейцарія реалізує програму допомоги постраждалим від мін людям і фермерам, які втратили можливість обробляти свої землі через мінну небезпеку.