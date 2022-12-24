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Швейцарія передасть Україні 14 млн франків: на що підуть кошти

Фото: Швейцарія передасть Україні 14 млн франків (www.facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Антон Малиновський

Швейцарія передасть Україні 14 мільйонів франків, які направлять на відновлення залізничної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Відповідне рішення прийняв уряд Швейцарії, а 23 грудня грантову угоду підписали віцепрем'єр-міністр з відбудови - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та посол Швейцарії в Україні Клод Вільд.

Кошти підуть, серед іншого, на фінансування та постачання рейкових скріплень і безперебійного функціонування залізничного транспорту.

"Співпраця Укрзалізниці з Швейцарською Конфедерацією дозволить профінансувати товари, роботи та послуги, необхідні для посилення майже 300 км залізничної мережі в Україні", - зазначив Кубраков.

В міністерстві повідомляють, що постачання рейкових скріплень планується на 2023 рік.

Також 23 грудня Швейцарія надіслала до України нову партію допомоги, що містить 80 генераторів та обігрівачів.

Нагадаємо, уряд Швейцарії планує виділити Україні майже 100 мільйонів доларів для екстреної гуманітарної допомоги.

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