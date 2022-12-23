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Швейцарія надіслала Україні нову партію генераторів та обігрівачів

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Швейцарія, П'ятниця 23 грудня 2022 18:12
Швейцарія надіслала Україні нову партію генераторів та обігрівачів Фото: Швейцарія надіслала Україні нову партію генераторів та обігрівачів (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 23 грудня, Швейцарія надіслала до України нову партію допомоги, що містить 80 генераторів та обігрівачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральну раду Швейцарії.

"Швейцарія організовує чергову партію гуманітарної допомоги українцям із 40 обігрівачами та такою ж кількістю генераторів. Завантажені цією технікою вантажівки сьогодні вирушили до України", - повідомляють в раді.

Федеральна рада також нагадала, що минулого тижня відбулась поставка 30 генераторів для підтримки України. За її словами нові генератори та обігрівачі передадуть органам цивільного захисту України для використання у "Пунктах незламності".

За словами федеральної ради, наразі влада Швейцарії розглядає можливість відправки додаткових поставок допомоги для України.

Нагадаємо, уряд Швейцарії планує виділити Україні майже 100 мільйонів доларів для екстреної гуманітарної допомоги.

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