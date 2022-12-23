Швейцарія надіслала Україні нову партію генераторів та обігрівачів

Сьогодні, 23 грудня, Швейцарія надіслала до України нову партію допомоги, що містить 80 генераторів та обігрівачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральну раду Швейцарії.

"Швейцарія організовує чергову партію гуманітарної допомоги українцям із 40 обігрівачами та такою ж кількістю генераторів. Завантажені цією технікою вантажівки сьогодні вирушили до України", - повідомляють в раді. Федеральна рада також нагадала, що минулого тижня відбулась поставка 30 генераторів для підтримки України. За її словами нові генератори та обігрівачі передадуть органам цивільного захисту України для використання у "Пунктах незламності". За словами федеральної ради, наразі влада Швейцарії розглядає можливість відправки додаткових поставок допомоги для України.