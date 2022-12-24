Швейцарія передасть Україні 14 млн франків: на що підуть кошти

Швейцарія передасть Україні 14 мільйонів франків, які направлять на відновлення залізничної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Відповідне рішення прийняв уряд Швейцарії, а 23 грудня грантову угоду підписали віцепрем'єр-міністр з відбудови - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та посол Швейцарії в Україні Клод Вільд. Кошти підуть, серед іншого, на фінансування та постачання рейкових скріплень і безперебійного функціонування залізничного транспорту. "Співпраця Укрзалізниці з Швейцарською Конфедерацією дозволить профінансувати товари, роботи та послуги, необхідні для посилення майже 300 км залізничної мережі в Україні", - зазначив Кубраков. В міністерстві повідомляють, що постачання рейкових скріплень планується на 2023 рік.