Швейцария передаст Украине 14 млн франков: на что пойдут деньги

Швейцария передаст Украине 14 миллионов франков, которые будут направлены на восстановление железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Соответствующее решение приняло правительство Швейцарии, а 23 декабря грантовое соглашение подписали вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и посол Швейцарии в Украине Клод Вильд. Денежные средства пойдут, среди прочего, на финансирование и поставку рельсовых скреплений и бесперебойного функционирования железнодорожного транспорта. "Сотрудничество "Укрзализныци" со Швейцарской Конфедерацией позволит профинансировать товары, работы и услуги, необходимые для усиления почти 300 км железнодорожной сети в Украине", - отметил Кубраков. В министерстве сообщают, что поставки рельсовых скреплений планируются на 2023 год.