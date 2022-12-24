Швейцария передаст Украине 14 млн франков: на что пойдут деньги
Швейцария передаст Украине 14 миллионов франков, которые будут направлены на восстановление железнодорожной инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.
Соответствующее решение приняло правительство Швейцарии, а 23 декабря грантовое соглашение подписали вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и посол Швейцарии в Украине Клод Вильд.
Денежные средства пойдут, среди прочего, на финансирование и поставку рельсовых скреплений и бесперебойного функционирования железнодорожного транспорта.
"Сотрудничество "Укрзализныци" со Швейцарской Конфедерацией позволит профинансировать товары, работы и услуги, необходимые для усиления почти 300 км железнодорожной сети в Украине", - отметил Кубраков.
В министерстве сообщают, что поставки рельсовых скреплений планируются на 2023 год.
Также 23 декабря Швейцария направила в Украину новую партию помощи, содержащую 80 генераторов и обогревателей.
Напомним, правительство Швейцарии планирует выделить Украине около 100 миллионов долларов для экстренной гуманитарной помощи.
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