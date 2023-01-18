Швейцарія озвучила позицію щодо реекспорту зброї в Україну

Він відповів на запитання, чи готовий уряд Швейцарії дозволити Німеччині та Іспанії реекспорт швейцарської зброї Україні.

"Ми давно займаємо стабільну позицію. Швейцарія є нейтральною країною. Це країна Женевських конвенцій, яка бере участь у процесі переговорів, держава світу, яка не експортує зброю до зон конфліктів", - заявив він.

Він пояснив, що Берн здійснив постачання озброєнь "до таких країн, як Іспанія та Німеччина, з ясними правилами реекспорту".

Нагадаємо, що Швейцарія відмовляла і Німеччині щодо реекспорту боєприпасів в Україну. Таку позицію Швейцарія доводить своїм статусом нейтральної країни.

Також повідомлялося, що після чергової відмови у листопаді 2022 року в парламенті ФРН закликали депутатів переглянути логістику постачання боєприпасів через Швейцарію, яка відмовляється передавати Україні снаряди до зенітних установок Gepard.

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