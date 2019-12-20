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Швейцария остановила АЭС в рамках отказа от атомной энергии

Новости » Промышленность     20.12.2019 - 16:38
Швейцария остановила АЭС в рамках отказа от атомной энергии
Фото: Мюленбергская АЭС (wikipedia_org)

Решение отказаться от ядерной энергетики было поддержано на референдуме 2017 года

Швейцария в пятницу, 20 декабря, вывела из эксплуатации одну из пяти АЭС в рамках процесса отказа от атомной энергии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, станция Мюленбергская мощностью 373 мегаватт, которую открыли в 1972 году, производила достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление энергии соседнего города Берн в течение более чем ста лет.

Во время прямого эфира по швейцарскому телевидению, в 12:30 техник нажал две кнопки в комнате управления, чтобы остановить цепную реакцию и деактивировать реактор, закрывая станцию навсегда.

Решение отказаться от ядерной энергетики было поддержано на референдуме 2017 года, который также поддержал планы правительства продвигать постоянную энергетику с субсидиями на развитие солнечной, ветровой и гидроэнергетики.

В свою очередь, Германия должна отказаться от атомных электростанций к 2022 году, в то время как правительство Швейцарии заявило, что не будет строить новые ядерные реакторы и выведет из эксплуатации свои существующие станции в конце их срока службы.

На данный момент не установлены даты для остановки других атомных электростанций Швейцарии. Отмечается, что следующая станция, которая прекратит свою работу станет Бецнау у границы с Германией, которая является одной из старейших в стране.

Напомним, глава Организации по атомной энергии (госструктура, контролирующая ядерные объекты страны) Али Акбар Салехи заявил, что Иран намерен возобновить работу ядерного реактора на тяжелой воде, который расположен в городе Арак.

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