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Швейцарія зупинила АЕС в рамках відмови від атомної енергії

Новини » Промисловість     20.12.2019 - 16:38
Швейцарія зупинила АЕС в рамках відмови від атомної енергії
Фото: Мюленбергзька АЕС (wikipedia_org)

Рішення відмовитися від ядерної енергетики була підтримана на референдумі 2017 року

Швейцарія у п'ятницю, 20 грудня, вивела з експлуатації одну з п'яти АЕС в рамках процесу відмови від атомної енергії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, станція Мюленбергзька потужністю 373 мегават, яку відкрили в 1972 році, виробляла достатньо електроенергії, щоб покрити споживання енергії сусіднього міста Берн протягом більш ніж ста років.

Під час прямого ефіру за швейцарському телебаченню, в 12:30 технік натиснув дві кнопки в кімнаті управління, щоб зупинити ланцюгову реакцію і деактивувати реактор, закриваючи станцію назавжди.

Рішення відмовитися від ядерної енергетики була підтримана на референдумі 2017 року, який також підтримав плани уряду просувати постійну енергетику з субсидіями на розвиток сонячної, вітрової та гідроенергетики.

У свою чергу, Німеччина повинна відмовитися від атомних електростанцій до 2022 року, в той час як уряд Швейцарії заявив, що не буде будувати нові ядерні реактори та виведе з експлуатації свої існуючі станції наприкінці їхнього терміну служби.

На даний момент не встановлені дати для зупинки інших атомних електростанцій Швейцарії. Відзначається, що наступна станція, яка припинить свою роботу стане Бецнау біля кордону з Німеччиною, яка є однією з найстаріших в країні.

Нагадаємо, глава Організації з атомної енергії (держструктура, контролює ядерні об'єкти країни) Алі Акбар Салехі заявив, що Іран має намір відновити роботу ядерного реактора на важкій воді, який розташований в місті Арак.

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