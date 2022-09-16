Швейцария останавливает обмен налоговой информацией с РФ, - CNN

"Из-за нечеткой и неопределенной ситуации в связи с военной агрессией России против Украины нет никаких гарантий, что конфиденциальная информация не будет использована ненадлежащим образом", - заявил представитель Государственного секретариата по международным финансам Швейцарии.

Он заявил, что Швейцария реагирует, равно как все государства-члены Европейского союза, США, Канада и Британия.

Согласно вебсайту совета, налоговые органы обмениваются информацией - например, о финансовых отчетах и предварительных налоговых решениях - "в целях повышения прозрачности и предотвращения трансграничного уклонения от уплаты налогов".

Обмен налоговой информацией между Россией и Швейцарией был начат только в 2019 году.