Швейцарія зупиняє обмін податковою інформацією з РФ, - CNN

"Через нечітку та невизначену ситуацію у зв’язку з військовою агресією Росії проти України, немає жодних гарантій, що конфіденційна інформація не буде використана неналежним чином", - заявив представник Державного секретаріату з міжнародних фінансів Швейцарії.

Він заявив, що Швейцарія реагує, так само як усі держави-члени Європейського союзу, США, Канада та Британія.

Згідно з вебсайтом ради, податкові органи обмінюються інформацією - наприклад, про фінансові звіти та попередні податкові рішення - "з метою підвищення прозорості та запобігання транскордонному ухилянню від сплати податків".

Обмін податковою інформацією між Росією та Швейцарією був розпочатий лише у 2019 році.