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Парламент одобрил. Швейцария купит истребители F-35 на 5,5 млрд долларов

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Берн, Четверг 15 сентября 2022 16:29
Парламент одобрил. Швейцария купит истребители F-35 на 5,5 млрд долларов Фото: Швейцария купит 36 истребителей F-35 на 5,5 млрд долларов (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Швейцарский парламент окончательно одобрил покупку 36 истребителей Lockheed Martin F-35A Lightning на сумму в 5,5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.Ch.

В прошлом году Швейцария выбрала F-35 в качестве своего истребителя следующего поколения. В стране даже был запланирован референдум с вопросом о целесообразности такой дорогой разовой покупки, направленной на оборону страны.

Позже в правительстве заявили, что подпишут контракт до референдума в связи с тем, что после истечения срока действия первоначального предложения самолеты подорожают. Ранее также Финляндия подписала контракт на покупку 64 самолетов F-35A, Германия анонсировала покупку 35 аналогичных самолетов, а Канада увеличит свой воздушный флот на 88 F-35A в ближайшие годы.

Ранее стало известно, что Минобороны США прекратило брать на вооружение истребители F-35 после того, как оказалось, что используемый в двигателе магнит был произведен из нелицензированного китайского сырья.

Также сообщалось, что Госдепартамент США одобрил продажу Германии истребителей F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования на 8,4 миллиарда долларов.

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