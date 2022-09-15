Парламент одобрил. Швейцария купит истребители F-35 на 5,5 млрд долларов
Швейцарский парламент окончательно одобрил покупку 36 истребителей Lockheed Martin F-35A Lightning на сумму в 5,5 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.Ch.
В прошлом году Швейцария выбрала F-35 в качестве своего истребителя следующего поколения. В стране даже был запланирован референдум с вопросом о целесообразности такой дорогой разовой покупки, направленной на оборону страны.
Позже в правительстве заявили, что подпишут контракт до референдума в связи с тем, что после истечения срока действия первоначального предложения самолеты подорожают. Ранее также Финляндия подписала контракт на покупку 64 самолетов F-35A, Германия анонсировала покупку 35 аналогичных самолетов, а Канада увеличит свой воздушный флот на 88 F-35A в ближайшие годы.
Ранее стало известно, что Минобороны США прекратило брать на вооружение истребители F-35 после того, как оказалось, что используемый в двигателе магнит был произведен из нелицензированного китайского сырья.
Также сообщалось, что Госдепартамент США одобрил продажу Германии истребителей F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования на 8,4 миллиарда долларов.
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