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Швейцарія профінансує відбудову Києво-Печерської лаври після удару РФ

17:57 16.08.2026 Нд
2 хв
У Києві рішення назвали відчутним виявом солідарності партнерів
aimg Валерія Абабіна
Фото: Києво-Печерська Лавра (Віталій Носач,РБК-Україна)

Києво-Печерська лавра, пошкоджена російським ударом, отримає допомогу на відновлення від Швейцарії. Кошти передадуть через ЮНЕСКО, а суму оголосили на 975-річчі святині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконувача обов'язків міністра закордонних справ України Андрія Сибігу та делегата уряду Швейцарії в Україні Жака Жербе.

Скільки виділяє Швейцарія

Швейцарія через ЮНЕСКО виділяє 600 тисяч франків - близько 730 тисяч доларів, на захист і відновлення Києво-Печерської лаври. Про це повідомив делегат швейцарського уряду в Україні Жак Жербе.

Про допомогу він оголосив у Києві на урочистостях з нагоди 975-річчя Лаври.

За словами Жербе, він мав змістовну розмову з міністеркою культури Тетяною Бережною та генеральним директором ЮНЕСКО Халедом Ель-Енані.

Реакція України

Рішення Швейцарії привітав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він наголосив, що ця підтримка має особливе значення сьогодні - лише за два місяці до 975-ї річниці Лаври Росія навмисно вдарила по багатовіковій святині.

"Поки Росія прагне знищити культурну спадщину України та стерти нашу ідентичність, наші партнери підтримують нас у її захисті та збереженні для майбутніх поколінь", - зазначив Сибіга.

Міністр подякував Швейцарії за вияв солідарності, а також особисто Жаку Жербе - за те, що той приєднався до відзначення річниці в Києві.

"Разом ми захищаємо спадщину України та безцінну частину культурної спадщини Європи та світу", - додав Сибіга.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російський дрон прицільно влучив в Успенський собор Києво-Печерської лаври, головний храм комплексу й об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У соборі спалахнула пожежа, постраждали іконостас, розписи та фрески. Уже за тиждень рятувальники завершили терміновий ремонт даху собору

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