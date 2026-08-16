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Швейцарія профінансує відбудову Києво-Печерської лаври після удару РФ

17:57 16.08.2026 Вс
2 мин
В Киеве решение назвали ощутимым проявлением солидарности партнеров
aimg Валерия Абабина
Фото: Киево-Печерская Лавра (Виталий Носач, РБК-Украина)

Киево-Печерская лавра, поврежденная российским ударом, получит помощь в восстановлении от Швейцарии. Средства передадут через ЮНЕСКО, а сумму объявили на 975-летии святыни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины Андрея Сибига и делегата правительства Швейцарии в Украине Жака Жербе .

Сколько выделяет Швейцария

Швейцария через ЮНЕСКО выделяет 600 тысяч франков – около 730 тысяч долларов, на защиту и восстановление Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил делегат швейцарского правительства в Украине Жак Жербе.

Об этой помощи он объявил в Киеве на торжествах по случаю 975-летия Лавры.

По словам Жербе, у него был содержательный разговор с министершей культуры Татьяной Бережной и генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Эль-Энани.

Реакция Украины

Решение Швейцарии приветствовал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он подчеркнул, что эта поддержка имеет особое значение сегодня - только за два месяца до 975-летия Лавры Россия намеренно ударила по многовековой святыне.

"Пока Россия стремится уничтожить культурное наследие Украины и стереть нашу идентичность, наши партнеры поддерживают нас в ее защите и сохранении для будущих поколений", - отметил Сибига.

Министр поблагодарил Швейцарию за проявление солидарности, а также лично Жака Жербе - за то, что тот присоединился к празднованию годовщины в Киеве.

"Вместе мы защищаем наследие Украины и бесценную часть культурного наследия Европы и мира", - добавил Сибига.

Напомним, в ночь на 15 июня российский дрон прицельно попал в Успенский собор Киево-Печерской лавры, главный храм комплекса и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В соборе вспыхнул пожар, пострадали иконостас, росписи и фрески. Уже через неделю спасатели завершили срочный ремонт крыши собора

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