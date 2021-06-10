Швейцария официально назвала место встречи Байдена и Путина

"16 июня на легендарной вилле Ла Гранж будет проходить встреча президента США Байдена и президента России Путина. Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при ее выборе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Женеве ввели запрет на полеты беспилотников над городом и всей территорией кантона в связи со встречей Байдена и Путина. Запрет будет действовать с 14 до 17 июня. В зону безопасности, где будет действовать особый режим контроля, включены набережные Женевского озера и акватория между ними, а также парки "Ла-Гранж" и "О-Вив".

РБК-Украина писало о первой зарубежной поездке президента США Джо Байдена, который на неделю едет в европейское турне, что провести ряд встреч и принять участие в нескольких саммитах. В частности, он будет участвовать в саммите G7 в Британии, после чего отправится в Брюссель на саммит НАТО. Последним пунктом в его расписании значится встреча с Путиным в Женеве.