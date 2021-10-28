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Швейцария назвала условие для возврата замороженных активов Януковича

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что Украина сможет вернуть замороженные средства бывшего президента Виктора Януковича после перемен в судебной системе. Он отметил положительные изменения в этой сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление швейцарского дипломата в ходе брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Кассис подтвердил, что речь о 70 млн евро, которые принадлежат Украине. По его словам, этот вопрос он осуждал со своим украинским коллегой.

"Прошло уже 7 лет и мы сигнализировали Украине, что остается 3 года. Но мы получили положительные заверения в том, что происходят необходимые процедуры для того, чтобы как только юридическая ситуация в судебной сфере Украины изменится, эти средства вернулись", - сказал швейцарский дипломат.

Напомним, на зарубежных счетах заблокированы активы экс-чиновников времен Януковича на общую сумму 107,19 млн, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков. Средства арестованы в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.

Отметим, в июне 2021 года Генеральный суд ЕС аннулировал санкции Евросоюза, примененные против Януковича и его сына Александра.

В марте текущего года Швейцария напомнила Украине, что замораживание активов Виктора Януковича и его окружения продлится еще максимум три года

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ЯнуковичШвейцария