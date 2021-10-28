Швейцария назвала условие для возврата замороженных активов Януковича

Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что Украина сможет вернуть замороженные средства бывшего президента Виктора Януковича после перемен в судебной системе. Он отметил положительные изменения в этой сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление швейцарского дипломата в ходе брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой .

Кассис подтвердил, что речь о 70 млн евро, которые принадлежат Украине. По его словам, этот вопрос он осуждал со своим украинским коллегой.

"Прошло уже 7 лет и мы сигнализировали Украине, что остается 3 года. Но мы получили положительные заверения в том, что происходят необходимые процедуры для того, чтобы как только юридическая ситуация в судебной сфере Украины изменится, эти средства вернулись", - сказал швейцарский дипломат.