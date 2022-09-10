Швейцария намерена построить глубинное хранилище ядерных отходов: где расположится

Швейцария намерена построить современное глубинное хранилище ядерных отходов на севере страны возле Цюриха недалеко от границы с Германией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Федерального управления энергетики Швейцарии.

Строительство нового хранилища должно начаться в 2045 году. Так называемое глубинное геологическое хранилище для отработавшего ядерного топлива и других радиоактивных отходов еще не одобрено правительством и парламентом, и этот процесс займет годы, но его проект уже проработан. В ближайшее время начнется первый этап процедур согласования.

Проект современного хранилища разработан компанией, которая принадлежит оператору атомных электростанций в стране и правительству.