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Швейцария намерена построить глубинное хранилище ядерных отходов: где расположится

Фото: Швейцария намерена построить глубинное хранилище ядерных отходов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Швейцария намерена построить современное глубинное хранилище ядерных отходов на севере страны возле Цюриха недалеко от границы с Германией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Федерального управления энергетики Швейцарии.

Строительство нового хранилища должно начаться в 2045 году. Так называемое глубинное геологическое хранилище для отработавшего ядерного топлива и других радиоактивных отходов еще не одобрено правительством и парламентом, и этот процесс займет годы, но его проект уже проработан. В ближайшее время начнется первый этап процедур согласования.

Проект современного хранилища разработан компанией, которая принадлежит оператору атомных электростанций в стране и правительству.

Ранее сообщалось, что правительство Швейцарии ввело административную ответственность за согревание домов выше определенных температур. Жителям грозит тюремный срок или штраф.

Также мы писали, что Швейцария выделила 100 млн гривен для Украины. Средства пойдут пострадавшим хозяйствам по производству молока.

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ШвейцарияЯдерное соглашение