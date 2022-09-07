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Швейцарцам, у которых зимой в доме будет теплее +19 градусов, грозит тюрьма

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Берн, Среда 07 сентября 2022 08:47
Швейцарцам, у которых зимой в доме будет теплее +19 градусов, грозит тюрьма Фото: Швейцарцам, у которых зимой в доме будет теплее +19 градусов, грозит тюрьма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Швейцарии ввело административную ответственность за согревание домов выше определенных температур. Жителям грозит тюремный срок или штраф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Blick.

В зданиях, отапливаемых газом, температура в помещении может быть повышена максимум до +19 градусов. Горячую воду можно было нагреть только до +60 градусов. При этом запрещено будет использовать обогреватели.

Также жителям страны запретили обогревать сауны и бассейны.

Исключение власти сделали для больниц, роддомов и домов престарелых.

Любому, кто нарушит эти правила, грозит тюремное заключение или штраф. В случае умышленных действий возможно тюремное заключение на срок до трех лет или штраф. Даже за небрежное нарушение мер возможен штраф до 180 дневных ставок. Одна составляет около 30 швейцарских франков, но общая сумма не должна превышать 3 тысячи франков.

Поводом для введения ограничений является энергетический кризис, который вызван санкциями против России и возникшего вследствие их недостатка топлива.

Напомним, ранее стало известно, что эксперты стран Евросоюза планируют уже на этой неделе провести совещание, на котором обсудят введение предельной цены на импорт российского газа.

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