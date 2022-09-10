Швейцарія має намір побудувати глибинне сховище ядерних відходів: де розташується

Швейцарія має намір побудувати сучасне глибинне сховище ядерних відходів на півночі країни біля Цюріха недалеко від кордону з Німеччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Федерального управління енергетики Швейцарії.

Будівництво нового сховища має розпочатися в 2045 році. Так зване глибинне геологічне сховище для відпрацьованого ядерного палива та інших радіоактивних відходів ще не схвалено урядом і парламентом, і цей процес займе роки, але його проект вже опрацьовано. Найближчим часом розпочнеться перший етап процедур узгодження.

Проект сучасного сховища розроблений компанією, яка належить оператору атомних електростанцій в країні і уряду.