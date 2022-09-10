RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Швейцарія має намір побудувати глибинне сховище ядерних відходів: де розташується

Фото: Швейцарія має намір побудувати глибинне сховище ядерних відходів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Швейцарія має намір побудувати сучасне глибинне сховище ядерних відходів на півночі країни біля Цюріха недалеко від кордону з Німеччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Федерального управління енергетики Швейцарії.

Будівництво нового сховища має розпочатися в 2045 році. Так зване глибинне геологічне сховище для відпрацьованого ядерного палива та інших радіоактивних відходів ще не схвалено урядом і парламентом, і цей процес займе роки, але його проект вже опрацьовано. Найближчим часом розпочнеться перший етап процедур узгодження.

Проект сучасного сховища розроблений компанією, яка належить оператору атомних електростанцій в країні і уряду.

Раніше повідомлялося, що уряд Швейцарії ввів адміністративну відповідальність за зігрівання будинків вище певних температур. Жителям загрожує тюремний термін або штраф.

Також ми писали, що Швейцарія виділила 100 млн гривень для України. Кошти підуть постраждалим господарствам з виробництва молока.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШвейцаріяЯдерна угода