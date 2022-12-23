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Швейцарія надіслала Україні нову партію генераторів та обігрівачів

Фото: Швейцарія надіслала Україні нову партію генераторів та обігрівачів (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 23 грудня, Швейцарія надіслала до України нову партію допомоги, що містить 80 генераторів та обігрівачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральну раду Швейцарії.

Федеральна рада також нагадала, що минулого тижня відбулась поставка 30 генераторів для підтримки України.

Нагадаємо, уряд Швейцарії планує виділити Україні майже 100 мільйонів доларів для екстреної гуманітарної допомоги.

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