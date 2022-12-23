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Швейцария направила Украине новую партию генераторов и обогревателей

Фото: Швейцария отправила Украине новую партию генераторов и обогревателей (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 23 декабря, Швейцария отправила в Украину новую партию помощи, содержащую 80 генераторов и обогревателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральный совет Швейцарии.

Федеральный совет также напомнил, что на прошлой неделе прошла поставка 30 генераторов для поддержки Украины.

Напомним, правительство Швейцарии планирует выделить Украине около 100 миллионов долларов для экстренной гуманитарной помощи.

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