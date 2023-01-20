Швейцарія може вирішити питання передачі Україні активів РФ за допомогою референдуму

"Якщо ми серйозно налаштовані на допомогу у відновленні України, ми маємо подумати про те, як ми збираємося це фінансувати", - сказав міністр, додавши, що західні країни обговорюють крок конфіскації російських активів.

Як уточнив Кассіс, Швейцарія заморозила російські активні на 7,5 млрд франків (8,2 млрд доларів), але, згідно із законодавством країни, вони не можуть бути конфісковані. І для зміни цього закону, ймовірно, потрібно буде провести референдум.

"Ми не можемо просто взяти гроші, які нам не належать лише тому, що ми вважаємо це морально правильним. Право власності є фундаментальним", - сказав глава МЗС Швейцарії.

Тим часом, як зазначає видання NZZ, швейцарські банки категорично проти передачі активів РФ Україні. Там вважають, що "нехтування правами власності підірве позицію Швейцарії як фінансового центру".