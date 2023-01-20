Швейцария может решить вопрос передачи Украине активов РФ с помощью референдума

"Если мы серьезно настроены на помощь в восстановлении Украины, мы должны подумать о том, как мы собираемся это финансировать", - сказал министр, добавив, что западные страны обсуждают шаг конфискации российских активов.

Как уточнил Кассис, Швейцария заморозила российские активны на 7,5 млрд франков (8,2 млрд долларов), но, согласно законодательству страны, они не могут быть конфискованы. И для изменения этого закона, вероятно, потребуется провести референдум.

"Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат, только потому, что мы считаем это морально правильным. Право собственности является фундаментальным", - сказал глава МИД Швейцарии.

Тем временем, как отмечает издание NZZ, швейцарские банки категорически против передачи активов РФ Украине. Там считают, что "пренебрежение правами собственности подорвет позицию Швейцарии как финансового центра".