Швейцарія не може передавати зброю Україні без зміни закону, - постпред при ООН

Вона нагадала, що Швейцарія надає Україні багато гуманітарної допомоги і прийняла у себе біженців.

"Коли мова заходить про реекспорт зброї - це навіть не питання нейтралітету на даний момент. У нас є закон про експорт зброї та матеріалів військового призначення і без порушення цього закону було б неможливо реекспортувати це озброєння", - сказала Берисвіль.

За її словами, поки парламент не змінить таких норм, військова допомога залишається неможливою.