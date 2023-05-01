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Швейцарія розпочала головування в Раді безпеки ООН

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Понеділок 01 травня 2023 16:47
Швейцарія розпочала головування в Раді безпеки ООН Фото: Швейцарія розпочала головування в Раді безпеки ООН (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Швейцарія посіла місце Росії як голови Ради Безпеки ООН. Ця зміна набула чинності 1 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС Швейцарії у Twitter.

"Відсьогодні Швейцарія перебирає на себе головування в Раді Безпеки ООН", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що це "шанс для поштовху до роботи Ради".

Нагадаємо, Росія протягом квітня головувала в Раді безпеки ООН. За умовами ротації вона змінила Мозамбік.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав учасників Ради безпеки ООН не дати Росії зловживати своїм головуванням.

Зазначимо, що представники Британії та Сполучених Штатів розкритикували Росію на засіданні Ради Безпеки ООН.

До того ж США знизили рівень свого представництва в Раді безпеки ООН під час головування Росії.

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