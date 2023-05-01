Швейцария не может передавать оружие Украине без изменения закона, - постпред при ООН
Швейцария не может разрешить реэкспорт вооружений в Украину, поскольку в стране принят закон, который запрещает такую помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию постоянного представителя Швейцарии при ООН Паскаль Берисвиль.
Она напомнила, что Швейцария предоставляет Украине много гуманитарной помощи и приняла у себя беженцев.
"Когда речь заходит о реэкспорте оружия - это даже не вопрос нейтралитета в данный момент. У нас есть закон об экспорте оружия и материалов военного назначения и без нарушения этого закона было бы невозможно реэкспортировать это вооружение", - сказала Берисвиль.
По ее словам, пока парламент не изменит такие нормы, военная помощь остается невозможной.
Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 1 мая, Швейцария заняла место России в качестве главы Совета Безопасности ООН.
Также мы писали, что, по словам посла Швейцарии в Берлине Пауля Зегера, его страна якобы не передает Украине оружие, поскольку "не поддерживает войну".
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