ua ru
Пн, 01 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Швейцария не может передавать оружие Украине без изменения закона, - постпред при ООН

Новина українською →
Понедельник 01 мая 2023 20:58
Швейцария не может передавать оружие Украине без изменения закона, - постпред при ООН Фото: Швейцария не может передавать оружие Украине без изменения закона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Швейцария не может разрешить реэкспорт вооружений в Украину, поскольку в стране принят закон, который запрещает такую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию постоянного представителя Швейцарии при ООН Паскаль Берисвиль.

Она напомнила, что Швейцария предоставляет Украине много гуманитарной помощи и приняла у себя беженцев.

"Когда речь заходит о реэкспорте оружия - это даже не вопрос нейтралитета в данный момент. У нас есть закон об экспорте оружия и материалов военного назначения и без нарушения этого закона было бы невозможно реэкспортировать это вооружение", - сказала Берисвиль.

По ее словам, пока парламент не изменит такие нормы, военная помощь остается невозможной.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 1 мая, Швейцария заняла место России в качестве главы Совета Безопасности ООН.

Также мы писали, что, по словам посла Швейцарии в Берлине Пауля Зегера, его страна якобы не передает Украине оружие, поскольку "не поддерживает войну".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Швейцария Помощь Украине Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Наступление РФ на Бахмут провалилось. С декабря погибли 20 тысяч оккупантов, - Белый дом
Наступление РФ на Бахмут провалилось. С декабря погибли 20 тысяч оккупантов, - Белый дом
DAILY
Три сценария войны. Почему наступление Украины может стать переломным
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Три сценария войны. Почему наступление Украины может стать переломным