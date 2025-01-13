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Швейцария может не арестовывать Путина, если тот приедет на переговоры с Трампом, - The Times

Понедельник 13 января 2025 22:44
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Швейцария может не арестовывать Путина, если тот приедет на переговоры с Трампом, - The Times Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Швейцария может предоставить иммунитет от ареста российскому диктатору Владимиру Путину. Это произойдет, если он примет участие в мирных переговорах и встретится с президентом США Дональдом Трампом на территории этой страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Как пишет издание, правительство Швейцарии имеет полномочия сделать исключение для мирных переговоров и будет гарантировать неприкосновенность Путину.

"Берн регулярно информирует Киев, Москву и Вашингтон о готовности провести новый саммит для поиска мира в Украине", - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Швейцарии Николя Бидо.

Однако эта страна будет юридически обязана задержать Путина в соответствии с ордером Международного уголовного суда на арест, если российский диктатор примет участие в саммите.

Возможная встреча Трампа и Путина возможна

Недавно избранный президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет с ним встретиться. Тогда же он добавил, что эта встреча будет организована.

Впоследствии будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц заявил, что в течение следующих дней или недель ожидает как минимум звонка между Трампом и Путиным. При этом отметил, что встреча продолжает готовиться.

Тогда же Швейцария заявила, что готова на своей территории принять встречу Трампа и Путина по войне в Украине. Речь идет о трехстороннем диалоге с участием Киева.

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Война в Украине Владимир Путин Дональд Трамп Швейцария
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