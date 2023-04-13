Швейцарія має намір виділити Україні 1,7 млрд доларів до 2028 року, - МЗС

Цю підтримку буде надано в рамках загальної стратегії міжнародного співробітництва. З урахуванням 300 млн франків (понад 338 млн доларів, - ред.), уже виділених Берном на 2023 і 2024 роки,

Швейцарія протягом наступних шести років надасть у сукупності Україні підтримку в розмірі щонайменше 1,8 млрд франків (понад 2 млрд доларів, - ред.).

Нагадаємо, у Швейцарії вирок отримали банкіри, які допомагали близькому другу російського диктатора Володимира Путіна віолончелісту Сергію Ролдугіну переказати гроші на банківські рахунки.

Крім того, 29 березня Швейцарія приєдналася до санкцій Європейського союзу, спрямованих на стримування військової агресії Росії.

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