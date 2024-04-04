Зеленський обговорив з генсеком Організації американських держав підготовку до саміту миру

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем Організації американських держав Луїсом Альмагро. Під час бесіди сторони обсудили, зокрема, підготовку майбутнього першого Глобального саміту миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал українського президента.

"Обговорили підготовку інавгураційного саміту миру у Швейцарії. Для України принципово важлива широка представленість на ньому країн Латинської Америки", - розповів глава держави.

Зеленський додав, що під час розмови з Альмагро сторони торкнулися тем розвитку відносин між Україною та цим регіоном, зокрема стосовно можливості проведення саміту Україна - Латинська Америка.

"Розраховуємо на підтримку ОАД і в цьому напрямі", - сказав український президент.

Глава держави зазначив, що під час спілкування висловив вдячність Альмагро за підтримку України, зокрема "за особисту принципову позицію" та всі відповідні декларації, заяви й резолюції Організації американських держав.

А також за участь у Кримській платформі, додав Зеленський.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський запропонував "формулу миру", щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

У січні 2024 року Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру, на якому буде обговорюватися запропонована "формула миру". Зустріч відбудеться на рівні глав держав, у її підготовці задіяні понад 80 держав та міжнародних інституцій.

Місцем проведення саміту уряд Швейцарії обрав Женеву.