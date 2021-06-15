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Швейцария готова выступить посредником при обмене заключенными между США и РФ

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Женева, Вторник 15 июня 2021 20:29
Швейцария готова выступить посредником при обмене заключенными между США и РФ Фото: глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис (twitter.com/ignaziocassis)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Швейцарии готовы оказать содействие в обмене заключенными между США и Россией. Ранее президент РФ Владимир Путин допустил такую возможность по итогам встречи со своим американским коллегой Джо Байденом.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, передает издание Tagblatt.

"Мы всегда готовы помогать в процессе обмена заключенными", - сказал Кассис, отвечая на вопрос журналистов, о возможности Швейцарии выступить посредником в переговорах между США и Россией по этой проблеме.

В ходе пресс-конференции также было отмечено, что Швейцария готова предложить услуги в качестве посредника между конфликтующими сторонами, например, между США и Ираном.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что готов обсудить с президентом США Джо Байденом возможность обмена заключенными, содержащимися на территории двух стран.

Отметим, Байден признал, что отношения России и США находятся на низком уровне. Об этом он заявил на пресс-конференции после саммита G7.

Как сообщало РБК-Украина, США исключают возможность выдачи России американских хакеров.

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