Швейцарія готова виступити посередником при обміні ув'язненими між США і РФ

Влада Швейцарії готова надати сприяння в обміні ув'язненими між США і Росією . Раніше президент РФ Володимир Путін допустив таку можливість за підсумками зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом.

Про це на прес-конференції повідомив глава МЗС Швейцарії Іньяціо Кассіс, передає видання Tagblatt .

"Ми завжди готові допомагати в процесі обміну ув'язненими", - сказав Кассіс, відповідаючи на запитання журналістів, про можливість Швейцарії виступити посередником у переговорах між США і Росією з цієї проблеми.

В ході прес-конференції також було зазначено, що Швейцарія готова запропонувати послуги в якості посередника між конфліктуючими сторонами, наприклад, між США та Іраном.