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Швейцарія готова виступити посередником при обміні ув'язненими між США і РФ

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Женева, Вівторок 15 червня 2021 20:29
Швейцарія готова виступити посередником при обміні ув'язненими між США і РФ Фото: глава МЗС Швейцарії Іньяціо Кассіс (twitter.com/ignaziocassis)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Швейцарії готова надати сприяння в обміні ув'язненими між США і Росією. Раніше президент РФ Володимир Путін допустив таку можливість за підсумками зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом.

Про це на прес-конференції повідомив глава МЗС Швейцарії Іньяціо Кассіс, передає видання Tagblatt.

"Ми завжди готові допомагати в процесі обміну ув'язненими", - сказав Кассіс, відповідаючи на запитання журналістів, про можливість Швейцарії виступити посередником у переговорах між США і Росією з цієї проблеми.

В ході прес-конференції також було зазначено, що Швейцарія готова запропонувати послуги в якості посередника між конфліктуючими сторонами, наприклад, між США та Іраном.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін заявив, що готовий обговорити з президентом США Джо Байденом можливість обміну ув'язненими, що містяться на території двох країн.

Відзначимо, Байден визнав, що відносини Росії і США знаходяться на низькому рівні. Про це він заявив на прес-конференції після саміту G7.

Як повідомляло РБК-Україна, США виключають можливість видачі Росії американських хакерів.

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