Швейцарія готова надати майданчик для зустрічі Трампа та Путіна по Україні, - ЗМІ

Зустріч Трампа та Путіна

Нещодавно новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що готує зустріч з Володимиром Путіним, щоб "закінчити" війну в Україні. Він обійме посаду 20 січня.

Вчора речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що глава Кремля Володимир Путін нібито "відкритий для контакту" з Дональдом Трампом без попередніх умов, вітаючи бажання президента США "вирішувати проблеми шляхом діалогу".

Додамо, що з Кремля постійно лунають заяви про нібито бажання закінчити війну в Україні. При цьому Росія продовжує обстріли міст та сіл України, навіть активізувавши атаки на деякі з них.

Крім того, у глави Кремля Володимира Путіна вже встигли відхилити "мирні пропозиції" команди Трампа. Хоча офіційних ініціатив зі США ще навіть не надходило.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.