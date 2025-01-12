Швейцария готова предоставить площадку для встречи Трампа и Путина по Украине, - СМИ

Встреча Трампа и Путина

Недавно новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что готовит встречу с Владимиром Путиным, чтобы "закончить" войну в Украине. Он вступит в должность 20 января.

Вчера спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава Кремля Владимир Путин якобы "открыт для контакта" с Дональдом Трампом без предварительных условий, приветствуя желание президента США "решать проблемы путем диалога".

Добавим, что из Кремля постоянно звучат заявления о якобы желании закончить войну в Украине. При этом Россия продолжает обстрелы городов и сел Украины, даже активизировав атаки на некоторые из них.

Кроме того, у главы Кремля Владимира Путина уже успели отклонить "мирные предложения" команды Трампа. Хотя официальных инициатив из США еще даже не поступало.

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