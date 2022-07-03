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Швейцария готова блокировать имущество россиян и незаконные средства украинских олигархов: какие условия

Фото: президент Швейцарии Игнацио Кассис (facebook.com/ignaziocassis)
Автор: Елизавета Драбкина

Швейцария готова блокировать средства и имущество россиян, которые попали под санкции, а также незаконные средства украинских олигархов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Швейцарии Игнацио Кассиса в интервью DT.UA.

Он отметил, что из-за санкций против РФ Швейцария заморозила активы на 6,3 млрд швейцарских франков.

"Если общая сумма замороженных активов не совпадает с цифрами, опубликованными в СМИ, это частично связано с тем, что замораживание никаким образом не касается всех российских активов. Нужно замораживать только активы компаний, физических и юридических лиц, включенных в санкционные перечни", - сказал президент.

Он отметил, что Швейцария пользуется списками, составленными ЕС. Кроме того, органы власти страны расследуют любые обвинения в невозможности замораживания и сообщают об этом.

Кроме того, журналисты спросили, сможет ли Швейцария арестовать средства, украденные украинскими олигархами.

"Швейцария имеет надежную правовую базу для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также действует в соответствии с международными стандартами группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег", - отметил Кассис.

Он также сказал, что Швейцария следит за прозрачностью и идентификации бенефициарных владельцев юридических лиц. Так, в мае 2022 года правительство приняло решение об открытии дела о конфискации активов, замороженных в Швейцарии после Революции Достоинства в феврале 2014 года.

"Производство касается активов Юрия Иванющенко и его семьи на сумму более 100 миллионов швейцарских франков. Сейчас мы проверяем, можно ли начать производство о конфискации активов других лиц, которые были субъектами уголовного производства в Украине, и процесса взаимопомощи после революции 2014 года", - добавил он.

Напомним, Швейцария присоединилась к шестому пакету санкций ЕС против России и Беларуси.

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