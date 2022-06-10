Швейцария присоединилась к шестому пакету санкций ЕС против РФ
Швейцария присоединилась к шестому пакету санкций против России и Беларуси. В санкционный список Швейцарии попали 100 физических и юридических лиц, включая олигарха Александра Мельниченко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швейцарии.
В санкционный список также попали военнослужащие, несущие ответственность за зверства, совершенные в Буче, лица, занимающиеся политикой и пропагандой, а также некоторые олигархи и члены их семей.
Кроме того, правительство одобрило отключение четырех новых российских и белорусских банков, в том числе Сбербанка от SWIFT.
Также швейцарские власти расширили перечень экономически важных товаров, запрещенных к ввозу. Также Швейцария присоединилась к эмбарго российских нефтепродуктов.
Напомним, ранее Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России с эмбарго на поставки нефти. Ожидается, что поэтапный отказ от российской нефти займет от 6 до 8 месяцев.