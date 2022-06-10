Швейцария присоединилась к шестому пакету санкций ЕС против РФ

Швейцария присоединилась к шестому пакету санкций против России и Беларуси. В санкционный список Швейцарии попали 100 физических и юридических лиц, включая олигарха Александра Мельниченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швейцарии.

В санкционный список также попали военнослужащие, несущие ответственность за зверства, совершенные в Буче, лица, занимающиеся политикой и пропагандой, а также некоторые олигархи и члены их семей.

Кроме того, правительство одобрило отключение четырех новых российских и белорусских банков, в том числе Сбербанка от SWIFT.