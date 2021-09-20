Швейцария доставила 2,3 тысячи тонны гуманитарной помощи на Донбасс

На Донбасс прибыли 2,3 тысячи тонны гуманитарной помощи от Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству. Для доставки груза понадобились 138 грузовиков.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В список гуманитарной помощи входило:
"Общая стоимость гуманитарной помощи от Швейцарии в 2021 году составляет почти 12 миллионов швейцарских франков и это самая большая по масштабам помощь от Швейцарии за период с 2015 года", - пишет пресс-служба.
Минреинтеграции, со своей стороны, выражает благодарность за помощь и поддержку Украины со стороны Швейцарии.
"Стоит отметить, что начиная с 2015 года, при содействии и координации Мінреінтеграції Швейцария передала на восток Украины более 15 500 тонн гуманитарной помощи стоимостью почти 27 млн швейцарских франков”, - добавляет пресс-служба.
Фото: Швейцария доставила 2,3 тонны гуманитарной помощи на Донбасс (фото minre.gov.ua)