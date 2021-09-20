Швейцария доставила 2,3 тысячи тонны гуманитарной помощи на Донбасс

В список гуманитарной помощи входило:

химикаты для очистки воды, а также оборудование и запасные части к нему;

медицинское оборудование;

1,5 млн экспресс-тестов для выявления коронавируса, которые в дальнейшем были направлены в медицинские пункты и пункты тестирования, расположенные на КПВВ.

30 аппаратов ИВЛ;

"Общая стоимость гуманитарной помощи от Швейцарии в 2021 году составляет почти 12 миллионов швейцарских франков и это самая большая по масштабам помощь от Швейцарии за период с 2015 года", - пишет пресс-служба.

Минреинтеграции, со своей стороны, выражает благодарность за помощь и поддержку Украины со стороны Швейцарии.

"Стоит отметить, что начиная с 2015 года, при содействии и координации Мінреінтеграції Швейцария передала на восток Украины более 15 500 тонн гуманитарной помощи стоимостью почти 27 млн швейцарских франков”, - добавляет пресс-служба.

Фото: Швейцария доставила 2,3 тонны гуманитарной помощи на Донбасс (фото minre.gov.ua)