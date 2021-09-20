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Швейцарія доправила 2,3 тисячі тонни гуманітарної допомоги на Донбасс

Автор: Сергій Пишкін

На Донбас прибули 2,3 тисячі тонни гуманітарної допомоги від Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва. Для доправки вантажу знадобилися 138 вантажівок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

До списку гуманітарної допомоги входило:

  • хімікати для очищення води, а також обладнання й запасні частини до нього;
  • медичне обладнання;
  • 1,5 млн експрес-тестів для виявлення коронавірусу, які надалі були направлені до медичних пунктів й пунктів тестування, що розташовані на КПВВ.
  • 30 апаратів ШВЛ;

"Загальна вартість гуманітарної допомоги від Швейцарії у 2021 році становить майже 12 мільйонів швейцарських франків і це найбільша за масштабами допомога від Швейцарії за період з 2015 року", - пише пресслужба.

Мінреінтеграції, зі свого боку, висловлює вдячність за допомогу й підтримку України з боку Швейцарії.

"Варто зазначити, що починаючи з 2015 року, за сприяння та координації Мінреінтеграції Швейцарія передала на схід України понад 15 500 тонн гуманітарної допомоги вартістю майже 27 млн швейцарських франків”, - додає пресслужба.

Фото: Швейцарія доправила 2,3 тони гуманітарної допомоги на Донбасс (minre.gov.ua)

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ДонбасШвейцария