Швейцарія доправила 2,3 тисячі тонни гуманітарної допомоги на Донбасс

До списку гуманітарної допомоги входило:

хімікати для очищення води, а також обладнання й запасні частини до нього;

медичне обладнання;

1,5 млн експрес-тестів для виявлення коронавірусу, які надалі були направлені до медичних пунктів й пунктів тестування, що розташовані на КПВВ.

30 апаратів ШВЛ;

"Загальна вартість гуманітарної допомоги від Швейцарії у 2021 році становить майже 12 мільйонів швейцарських франків і це найбільша за масштабами допомога від Швейцарії за період з 2015 року", - пише пресслужба.

Мінреінтеграції, зі свого боку, висловлює вдячність за допомогу й підтримку України з боку Швейцарії.

"Варто зазначити, що починаючи з 2015 року, за сприяння та координації Мінреінтеграції Швейцарія передала на схід України понад 15 500 тонн гуманітарної допомоги вартістю майже 27 млн швейцарських франків”, - додає пресслужба.

Фото: Швейцарія доправила 2,3 тони гуманітарної допомоги на Донбасс (minre.gov.ua)